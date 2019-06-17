Meral Akşener: Eşim İstanbul'da akbille gezer
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Türkiye'deki ekonomik duruma değinerek "Eşim İstanbul'da akbille gezer, İşi İzmit'tedir, oraya da trenle gider" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuk oldu. Türkiye'de fiyatların yüksekliğine değinen Akşener, eşinin akbille gezdiğini işine de trenle gittiğini söyledi.
Meral Akşener, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevapladı.
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