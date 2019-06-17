Meral Akşener: Eşim İstanbul'da akbille gezer

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuk oldu. Türkiye'de fiyatların yüksekliğine değinen Akşener, eşinin akbille gezdiğini işine de trenle gittiğini söyledi.

Meral Akşener, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevapladı.