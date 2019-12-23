: Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a destek: Mansur Yavaş yalnız değildir

23.12.2019 23:07 | Son Güncelleme: 23.12.2019 23:22

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter sayfasından takipçilerine yaptığı paylaşımla, son dönemlerde gündeme gelen CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş hakkında ortaya attığı 'rüşvet' iddialarına cevap verdi.

Mansur Yavaş yalnız değildir etiketiyle paylaşımda bulunan Akşener, "Milletimizin hakkını savunan, Ankaralı hemşehrilerimize dürüst ve kaliteli belediyecilik anlayışıyla hizmet eden başkanımız #MansurYavaşYalnızDeğildir. Bu çamur atma girişimleri, iktidarın millet iradesinden ne kadar uzaklaştığının, milletimize nasıl yabancılaştığının göstergesi" ifadelerini kullandı.

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