Meral Akşener'den Erdoğan'a ABD ziyareti eleştirisi: Hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü

20.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:59

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyi eleştirdi.Akşener, Erdoğan'a, "Koskoca millet arkandayız diyerek seni uğurladı, git milletimize hakaret edenlere gereken dersi ver dedi, sense gittin yine boynumuzu büktün. Büyük Türk milletinin tarihine yakışan bu değildi Sayın Erdoğan, yazıklar olsun" sözleriyle sitem etti.

Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. KonuşmasındaErdoğan'ın ABD ziyaretine yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, "Sayın Erdoğan hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü? Oraya milletin bekası için mi şahsi bekan için mi gittin kardeşim? Hiçbir şey alamamışken, milletimizin hakkını savunamamışken sen neden böyle mutlusun? Hangi meseleyi hallettin de bu kadar rahatsın? Hayırdır Sayın Erdoğan?" dedi.

ERDOĞAN'IN EYT AÇIKLAMASINI DA ELEŞTİRDİ

Erdoğan'ın EYT açıklamasını da eleştiren Akşener, " Erdoğan EYL'li vatandaşlarımıza 'O yaşta emeklilik olmaz' dedi. Yadaş müteahhitlere aktardığın paraylabatmayan ülke vatandaşa akıttığın parayla mı batacak. İşte size vatandaşının yokluktan borçtan intihar eden ülkenin yeni düzeni; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi!