: Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu'na destek verdi: Bizden vekil isterlerse veririm

13.12.2019 09:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:04

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yeni partilerden birinin genel başkanı sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz?" sorusuna, "Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette 'evet' derim" cevabını verdi.

AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni parti için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıldı. Yeni partinin isminin "Gelecek Partisi" olacağı konuşulurken 154 kişilik Kurucular Kurulu listesine ulaşıldı. Yeni kurulan partiyle ilgili açıklama yapan Akşener, milletvekili istenmesi durumunda destek vereceğini açıkladı.

"BÖYLE BİR TALEP GELİRSE..."

"20 milletvekili isterse, verir misiniz?" sorusuna Akşener şöyle cevap verdi;

Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim. Bu durumda kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Pek çok insan size bel bağlamış. Ki bize bir de büyük bir haksızlık yapıldı. Bizim teşkilatlarımız, kongremiz, her şeyimiz tamamdı. Nitekim o 15 milletvekili de dahil olduktan sonra YSK'nın kararında bütün bunlar olduğu için ve de grubu da olduğu için 'seçime girebilir' dendi. Canımız o kadar yanık ki bireysel olarak biliyoruz onu. Sonuç olarak ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu'ndan nasıl gidip istediysem benden de Sayın Babacan veya Davutoğlu böyle bir talepte bulunduğu zaman elbette evet derim. Prensip olarak 'evet' derim. Kamuoyu nasıl karşılar onu bilmiyorum. Siz bir şey talep edip karşılık aldıysanız benzer bir durumda olan başka bir yapıya da onu yapmak zorundasınız. Prensip bu.

"BİZİM PARTİMİZİN İSMİNİ GENÇLER KURDU"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV 100'de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gençlerin önemine vurgu yapan Akşener, "Gençleri benim kadar dinleyen başka bir siyasetçi yoktur. Bizim partimiz ismini gençler buldu. Dedim ki 'Siz bir isim bulacaksınız, söz veriyorum onu kabul edeceğim.' Manası itibariyle çok beğendiğimiz bir isim oldu. Gerçekten onları dinleyen ve feyz alan bir siyasetçiyim" dedi.

"BİZE İP DENMESİ HAKARETTİR"

Parti ismine kısaltma yapılarak hakaret edilmesine ise sert tepki gösteren Akşener, "İYİ Parti'ye İP denilmesiyle ben bir şey hissetmiyorum. Fakat bu İP sözünü, 'ipli, ipsiz' şeklinde hakaret etmek amacıyla kullanıyorlar. Onu görüyorsunuz zaten. Hakaret etmek, aşağılamak, küçümsemek için söylüyorlar. Bu sözü söyleyen ister siyasetçi olsun istersen sıradan bir vatandaş olsun o çemkiren yüz ifadesiyle, o çirkinleşen ağız ifadesiyle 5 milyon insana hakaret ediyorlar. Bizim 24 Haziran'da aldığımız oy 5 milyon. AKP denmesinde bir hakaret yoktu. AK Parti denmesinde bir algı yaratma vardı. AKP denmesinde bir hakaret unsuru yoktu, bu kısaltılmış haliydi. Mümkün olduğu kadar ben de hep AK Parti demeye gayret etmişimdir. MHP'de görev yaparken de sayın Devlet Bahçeli'nin ısrarla AKP demesine rağmen AK Parti demeye gayret ederdik biz. Bizde ise İYİ Parti olarak tescil alınmıştır. Burada 'İP' denmesi hakaret şeklindedir. Bu şekilde hakaretvari söyleyenleri de bizim seçmenimiz asla unutmaz" ifadelerini kullandı.

Yeni sistemi de eleştiren Akşener, "Biz 1947'nin Türkiye'sine döndük. Hem Cumhurbaşkanı partili hem de genel başkan. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Diyelim ki bana ya da Sayın Kılıçdaroğlu'na, Erdoğan her türlü cevabı veriyor, hakareti ediyor. Sonra siz ona cevap verdiğiniz zaman mahkemelik oluyoruz çünkü o Cumhurbaşkanı. 2019'un dünyası budur" dedi.

"SİZİNLE OYNARLAR"

Hükümetin dış politikasını eleştiren Akşener, "Barış Pınarı Harekatı oldu. HDP hariç muhalefetin tümü destek verdi. Kötü mü oldu? Yurt dışına bu bütünlük anlatıldı. Eskiden başbakanlar Avrupa Birliği ile görüşmeye gittiği zaman ketenpereli konularda muhalefetle danışıklı dövüş yaparlardı ve AB'ye o başbakan 'kusura bakma bunu ben yapamam ülke yangın yeri' derdi. Şimdi her şeye hakimim, ben bu ülkenin babasıyım, her şey benden sorulur diyerek o ruh haliyle gittiğiniz zaman sizinle top gibi oynarlar. Dış politikanın geldiği yer, güvenliğin geldiği yerin şu anda budur" dedi.

Haber Videosu