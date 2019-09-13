Meral Akşener, Bilal Erdoğan'ın kendisini oturarak karşılaması hakkında konuştu

13.09.2019 13:56

Kadın gazetecilerle bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kendisini oturarak karşılaması hakkında konuştu.

"ATLAYIP GEÇSEYDİM NE OLACAKTI?"

Akşener, katıldığı Elmalı yağlı güreş töreninde, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın, yerinden kalkmadan kendisiyle tokalaşma görüntülerinin anımsatılması üzerine de, "Bu siyasi falan değil, insani bir nezakettir. Bilal Erdoğan'ı atlayıp geçseydim ne olacaktı?" dedi.

"BİLAL ERDOĞAN HANGİ SIFATLA ORADA OTURUYOR?"

Elmalı Belediyesi İYİ Parti'de olduğu için "ev sahibi" konumunda olduklarına dikkat çeken Akşener, "Esas mesele şu; orada Vali'nin yanında Bilal Erdoğan hangi sıfatla, hangi pozisyon ile oturuyor idi? Sorulması gereken budur. Ve biz de buradaki görüntüyü cebimize koyduk" diye konuştu.

Törenden kareler;