Manken Tülin Şahin'nin Eski Eşi Noronha İstanbul'a geldi

ÜNLÜ manken Tülin Şahin'in 2019 yılında evlendiği ve kısa süre önce ayrılarak mahkemelik olduğu Portekizli iş insanı Pedro de Noronha İstanbul'a geldi.

ÜNLÜ manken Tülin Şahin 'in 2019 yılında evlendiği ve kısa süre önce ayrılarak mahkemelik olduğu Portekizli iş insanı Pedro de Noronha İstanbul 'a geldi.

Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 18.40'da Lisbon'dan İstanbul'a gelen Portekizli iş insanı havalimanında kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Kasım 2019'da kızlarını kucağına alan ve kısa bir süre önce de ayrılan ikili mahkemelik olmuştu. Pedro de Noronha kızını göstermediği gerekçesiyle Tülin Şahin'den şikayetçi olmuş, çiftin resmi olarak evlenmediği de ortaya çıkmıştı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı