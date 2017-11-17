Menenjit Nedeniyle Yaşamını Yitiren Polis Memuru, Son Yolculuğuna Uğurlandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, menenjit nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 33 yaşındaki polis memuru Mustafa Yıldırım için görev yaptığı ilçe emniyet müdürlüğü binasının önünde tören düzenlendi.



Görev yaptığı İstanbul'dan 2009 yılında, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mustafa Yıldırım, 2011 yılında Erbaa'da görev yaparken, hırsızlık ihbarını değerlendirmek için çıktığı iş yerinin çatısından düşüp, başından yaralandı. Evli ve 2 çocuk babası Yıldırım, 4 ay süren tedavisinin ardından görevinin başına tekrar döndü. Yıldırım, 6 Ekim günü, kafatasındaki çatlak nedeniyle yeniden rahatsızlandı. Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 10 yıllık polis memuru, buradan Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Menenjit teşhisi konulan ve 41 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yıldırım, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.



Polis memuru için görev yaptığı ilçe emniyet müdürlüğü binasının önünde, bugün tören düzenlendi. Törene Tokat Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım ile polis memuru Yıldırım'ın mesai arkadaşları ve çok sayıda Tokatlı katıldı. Yıldırım'ın ilçede öğretmen olarak görev yapan eşi Aysu, 8 yaşındaki oğlu Turaç, annesi Fatma ve babası Sadullah Yıldırım, polis memurunun tabutuna sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü. Yıldırım'ın 3 yaşındaki oğlu Mustafa Karahan Yıldırım ise tören alanına getirilmedi.



Mustafa Yıldırım'ın meslek hayatında her zaman başarılı ve özverili biri olduğunu belirten Erbaa İlçe Emniyet Müdürü Hasan Tahsin Çimen, "Bizim için asıl önemli olan, arkadaşımızın meslek hayatı boyunca hizmet ettiği vatandaşlarımızla kurmuş olduğu düzeyli ve olumlu ilişkiler neticesi hastalığı başladığı ilk günden itibaren Erbaa halkının kendisi ve teşkilatımıza göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadır" dedi.



Polis memurunun öz geçmişiyle duaların okunmasının ardından Yıldırım'ın cenazesi, mesai arkadaşlarının omuzlarında memleketi Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine uğurlandı.



- Tokat