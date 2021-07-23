Menenjit aşısı nedir? Menenjit aşısı ne zaman yapılır?

Menenjit aşısı, genellikle Hib aşısı olarak adlandırılan Haemophilus influenzae tip B aşısı, Haemophilus influenzae tip b enfeksiyonunu önlemek için kullanılan bir aşıdır. Menenjit aşısı nedir? Menenjit aşısı ne zaman yapılır? Menenjit aşısı zararlı mı?