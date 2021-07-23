Menenjit aşısı nedir? Menenjit aşısı ne zaman yapılır?
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Menenjit aşısı nedir? Menenjit aşısı ne zaman yapılır?

Menenjit aşısı nedir? Menenjit aşısı ne zaman yapılır?
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Menenjit aşısı, genellikle Hib aşısı olarak adlandırılan Haemophilus influenzae tip B aşısı, Haemophilus influenzae tip b enfeksiyonunu önlemek için kullanılan bir aşıdır. Menenjit aşısı nedir? Menenjit aşısı ne zaman yapılır? Menenjit aşısı zararlı mı?

Oldukça ciddi bir hastalık olan menenjite karşı önlem alınmasına yardımcı menenjit aşısı nedir?Menenjit aşısı ne zaman yapılır?Menenjit aşısı yan etkileri neler?

MENENJIT AŞISI NEDİR?

Beynin etrafında yer alan zarların iltihaplanması, bakteriyel enfeksiyon kaynaklı ölümcül olabilecek kadar ciddi bir rahatsızlıktır.

MENENJIT AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?

Bebeklerin 9. ayından itibaren menenjit aşısı yapılabilir. 2 yaşından önce iki doz ve 2 yaşından belli aralıklar ile tek doz aşı yapılabilir. 12 aydan büyük çocuk ve yetişkinlere 1 doz aşı uygulanır.

MENENJIT AŞISI YAN ETKİLERİ

Vurulan bölgede kızarıklık, şişlik,

İştah kaybı,

Halsizlik,

Ateş

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