Menemen Belediyespor Kabuk Değiştirdi
SPOR Toto 2'nci Lig'de son 3 sezonda 2 defa play off oynayan Menemen Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde yeniledi.
SPOR Toto 2'nci Lig'de son 3 sezonda 2 defa play off oynayan Menemen Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde yeniledi.
Menemen Belediyespor, 14 futbolcusuyla yollarını ayırırken dış transferde 9 oyuncuya imza attırdı. Sarı lacivertliler, Almanya Wehen takımından forvet Kerem Bulut, Kızılcabölükspor'dan sağ bek Semih Ceylan, Manisaspor'dan orta saha oyuncusu Alper Mete, Konya Anadolu Selçukspor'dan sağ kanat Eren Açıkgöz, Boluspor'dan sağ kanat İsmail Yıldırım, Niğde Belediyespor'dan ön libero Ardahan Gündoğdu, Giresunspor'dan stoper Cihan Can, Erzin Belediyespor'dan sol kanat Samed Ali Kaya ve Almanya Fürth ekibinden santrfor Hakkı Yıldız'ı renklerine bağladı.
Geçen sezonki kadrodan Mehmet Tayfun, Mazlum Demir, Abdullah Topkara, Haluk Türkeri, Hikmet Balioğlu, Gökhan Ünal, Ertuğrul Arslan, Serhan Özşahin, Oğuzhan Çevik, Ahmet Arı, Veli Çetin, Ömer Alıcı, İbrahim Dağaşan ve Efe Karaoğlu ile yollarını ayıran Menmen Belediyespor, yönetimin yola devam etme kararı aldığı teknik direktör Suat Kaya nezaretinde yarın yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.
Çavuşköy Tesisleri'nde toplandıktan sonra akşam sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirecek olan Menemen Belediyespor, 14 Temmuz'a kadar kendi tesislerinde çalıştıktan sonra 2 gün izin yapıp, 16 Temmuz'da Bolu Abant'ta kampa girecek. Suat Kaya, yine üst sıralara oynayan bir takım olacaklarını söyledi. - Menemen