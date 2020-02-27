Menemen Belediyesi sokak köpeği için seferber oldu

27.02.2020 14:43 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:43

Menemen'de sulama kanalından kurtarılan köpek tedavi altına alındı

Ahıhıdır Mahallesi'nde bulunan sulama kanalında bir sokak köpeğinin olduğunu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine harekete geçen Menemen Belediyesi'ne bağlı Seyrek Hayvan Barınağı ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin de yoğun çabalarıyla sokak köpeğini kanaldan kurtarmayı başardılar. İlk kontrolleri yapıldıktan sonra tedavi amacıyla Seyrek Barınağı'na götürülen sokak köpeği burada detaylı bir incelemeden geçti. Muayene sonucunda sağ Costal bölgesinde Sternal 6-7 seviyesinde kırık tespit edilen köpek için hemen tedaviye başlandı.

"Sokak canlarının her zaman yanındayız"

Menemen Belediyesi Veteriner İşlerinden Sorumlu Başkan Danışmanı Bayram Görer konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Seyrek Hayvan Barınağı doktorlarının sokak köpeğinin tedavisi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Tedavisinin ardından köpeğin yeniden doğal ortamına bırakılacağını söyleyen Görer, Menemen Belediyesi olarak sokak canlarının her zaman yanında olduklarını vurguladı.

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Kaynak: Bültenler