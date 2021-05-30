Menajerimi Ara yeni bölüm canlı yayın HD izle! Menajerimi Ara 39. bölüm full izle! Menajerimi Ara 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

La Casa De Papel projesi için düşündükleri oyuncular son anda farklı sebeplerden dolayı gelemeyince üç menajer çok sinirlenir. Bunun üzerine Dicle, önceden tanıdığı Alper için harekete geçer. Dicle, Ceyda'nın ajanstan kaçırdığı Alper'e La Casa De Papel'deki rolden bahsederken onu Ego Ajans'tan vazgeçmemesi konusunda ikna etmek için elinden geleni yapar. Dicle, bir yandan Alper'le görüşmelerini sürdürürken bir yandan da çocuk oyuncusu Melek'in şiddet gördüğü gerçeğiyle baş başa kalır. Öte yandan, Ay Yapım'ın yeni projesi 'Ada Masalı'nın yönetmeni, Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'la çalışmak ister. Ayça'nın menajeri Kıraç ile Alp'in menajeri Çınar, başrol fırsatını kaçırmamak için oyuncularını var olan projelerinden çıkartmanın yollarını ararlar..

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