Menajerimi Ara 30. bölüm fragmanı izle! STAR TV Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara 29. bölüm izle

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Menajerimi Ara dizisi STAR TV ekranlarında 29. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 29. bölümün ardından şimdi de Menajerimi Ara 30. bölüm için araştırmalarına başladılar. Menajerimi Ara 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Menajerimi Ara 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Menajerimi Ara 30. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MENAJERİMİ ARA 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MENAJERİMİ ARA 30. BÖLÜM ÖZETİ

Sırların ortaya dökülmesinden sonra ajans kendi içinde bir dağılma yaşarken, Serkan'ın menajerlere ders vermek için yaptığı hamle dengelerin tamamen değişmesine sebep olur. Serkan'ın EGO'ya ortak yaptığı Ceyda, ajansa bomba gibi düşer. Dicle Barış'a ulaşmaya çalışır ancak Barış hala depresyondadır. Yazar Cahide olayı, Kıraç ve Dicle'yi karşı karşıya getirir. Beren'in yaptıkları ortaya çıkınca Kıraç'ın tavrı Dicle'yi çok şaşırtırken Beren, yüzleşmek için Dicle'ye gider. Çınar, oyuncusu Defne Kayalar'ın yaptığı hamle ile zor durumda kalır. Barış eski evinde bulduğu geçmişe ait bir parçayla silkelenirken Dicle gelir. Dicle ve Barış hiç planlamadıkları sürpriz bir gece geçirir. Her şeyin üst üste gelmesini kaldıramayan Kıraç'a ise ne olduğu merak konusu olur.

Menajerimi Ara 30. bölüm 2. fragman

MENAJERİMİ ARA 29. BÖLÜM İZLE

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