Menajerimi Ara 29. bölüm izle! STAR TV Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara son (29) bölüm izle

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MENAJERİMİ ARA29. BÖLÜM FULL İZLE!

Menajerimi Ara dizisi STAR TV ekranlarında 16. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 16. bölümün ardından şimdi de Menajerimi Ara 29. bölüm için araştırmalarına başladılar. Menajerimi Ara 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Menajerimi Ara 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Menajerimi Ara 29. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal…

Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans'ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle'yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle'nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris'in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.

MENAJERİMİ ARA 27. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Dicle'yle çıkan haberlerin ardından Barış'ın yapacağı hamleler herkes için işleri daha çok zorlaştırır. Feris'in hamileliğini öğrenen Serkan, bunun üzerine ona yaklaşmanın yollarını arar. Barış'ın annesi Ayla'nın gelişi ise Dicle ve Barış'ı etkiler. Çınar ve Feris, yeni işleri için gizli planlar yaparken sürpriz bir isme yakalanırlar. Bu durum, Feris'in kendisiyle ilgili bir gerçeği itiraf etmesine neden olur. Dicle'nin, Ömer'le yapacağı sürpriz görüşme hiç beklenmedik olayların yaşanmasına sebep olur. Kıraç, bir oyuncusunun tiyatro provasında yaşadığı krizi çözmeye çalışırken, ajansın gündemindeki tazminat meselesi herkesi karşı karşıya getirir. Bu duruma sebep olan kişiyle ilgili yapacakları hamle ise merak konusu olur.

MENAJERİMİ ARA 28. BÖLÜM FULL İZLE

Menajerimi Ara dizisinin 28. bölümünü tek parça olarak izleyebileceğiniz link.

MENAJERİMİ ARA DİZİSİ KÜNYESİ

Yapımcı: Ay Yapım

Yönetmen: Ali Bilgin

Senaryo: Yelda Eroğlu

Oyuncular: Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu