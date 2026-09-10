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Öğretmenlerin Hazırlık Ödeneği 8.665,32 TL Olarak Belirlendi

Öğretmenlerin Hazırlık Ödeneği 8.665,32 TL Olarak Belirlendi
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MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için öğretmenlere ödenecek hazırlık ödeneğini 8.665,32 TL olarak duyurdu. Ödemede vergi, prim ve muhasebe sürecine bağlı farklılıklar olabileceği belirtiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın illere gönderdiği yazıya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği 8.665,32 TL olarak hesaplandı. Kırtasiye parası olarak da bilinen ödenek, 5.500 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılmasıyla belirlendi. Ödeme süreci 1 Eylül 2026'da başladı. Ödenek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 32. maddesi kapsamında öğretim yılı başında yılda bir kez ödeniyor.

MEB'in açıkladığı tutar 8.665,32 TL olsa da bordroda uygulanan vergi ve prim kesintileri nedeniyle net ödeme farklı olabiliyor. Bazı hesaplamalara göre damga vergisi düşülünce kadrolu öğretmenlere 8.599,55 TL net ödeme yapılıyor. Bu nedenle öğretmenlerin kesin tutarı görev statüsüne ve bordro işlemlerine göre kontrol etmesi gerekiyor.

Ödeme süreci 1 Eylül 2026'da başlasa da bütün öğretmenlerin parası aynı gün hesabına yatmıyor. Ödemeler, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul yönetimlerinin muhasebe işlemlerini tamamlamasına bağlı yapılıyor. Bu yüzden aynı şehirdeki öğretmenler arasında bile hesaba yansıma tarihi farklılık gösterebiliyor. Hazırlık ödeneğinin eylül ayı içinde hesaplara aktarılması bekleniyor. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül'de başladı; öğrenciler için birinci dönem 14 Eylül 2026'da başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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