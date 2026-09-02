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İstanbul Emniyeti'nde Büyük Atama: 27 Müdür Değişti, Müge Anlı'nın Eşi Görevden Alındı

İstanbul Emniyeti'nde Büyük Atama: 27 Müdür Değişti, Müge Anlı'nın Eşi Görevden Alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni görev dağılımı belli oldu. 18 ilçe ve 9 şube müdürlüğüne atama yapılırken, Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun Eyüpsultan'daki görevi sona erdi; yeni görev yeri ise henüz açıklanmadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde her yıl yapılan il içi atamalar kapsamında yeni görev dağılımı açıklandı. Yapılan düzenlemeyle toplam 27 şube ve ilçe emniyet müdürü görevlendirildi. Bu kapsamda 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde değişikliğe gidildi.

Atama listesinde dikkat çeken isimlerden biri televizyon programcısı Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu oldu. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Yüzbaşıoğlu'nun yerine 3. Sınıf Emniyet Müdürü Can Coşkun atandı. Böylece Yüzbaşıoğlu'nun Eyüpsultan'daki görevi sona erdi; ancak yeni görev yeri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

İl içi atamalar kapsamında Adalar, Çatalca, Arnavutköy, Ataşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Beyoğlu, Çekmeköy, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi ve Tuzla ilçelerinde yeni emniyet müdürleri göreve başladı. Ayrıca Baltalimanı Polisevi, Çocuk, Boğaziçi Köprüleri Koruma, Koruma, Hassas Bölgeleri Koruma ve Sabiha Gökçen Havalimanı şube müdürlükleri dahil birçok birime yeni isimler getirildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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