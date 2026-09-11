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Akademisyenlerin Dijital Gelirlerine 657 Yasağı

Akademisyenlerin Dijital Gelirlerine 657 Yasağı
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YÖK'ün başvurusu sonrası Cumhurbaşkanlığı, akademisyenlerin dijital platform gelirlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ticaret yasağı kapsamında olduğunu bildirdi. Bazı akademisyenler kanallarını kapatmaya başladı.

Devlet üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin YouTube, sosyal medya, internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden gelir elde ederek içerik üretmesine ilişkin resmi bir karar alındı. YÖK, 17 Haziran 2026'da Cumhurbaşkanlığı'na başvurarak bu faaliyetlerin hukuki durumuna dair görüş istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı da 20 Ağustos 2026'da bir değerlendirme raporu hazırladı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 2 Eylül 2026'da YÖK'e nihai görüşünü iletti. Resmi yazıda, akademisyenlerin dijital platformlardan kazandığı gelirlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesindeki 'ticaret ve kazanç getirici faaliyet yasağı' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. 657 sayılı Kanun, devlet memurlarının mesai saatleri dışında bile ticari kazanç getiren ek işler yapmasını ve tacir/esnaf sayılacak faaliyetlerde bulunmasını sınırlıyor.

Bu görüşün üniversite yönetimlerine ve fakültelere ulaşmasından sonra disiplin soruşturması ya da yaptırım riskiyle karşılaşmak istemeyen bazı akademisyenler harekete geçti. Bazıları YouTube'daki ders videolarını ve bilimsel içeriklerini kaldırdı, dijital yayıncılığı bıraktı veya kanallarını tamamen kapattı. Verilere göre Türkiye'de aktif YouTube kanalı işleten öğretim üyesi sayısı yaklaşık 146.

Kaynak: Haber Merkezi
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