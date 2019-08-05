Memur-Sen'den Başsavcı Kılıç'a ziyaret
Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ve yönetimi Samsun Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevine başlayan Mehmet Sabri Kılıç'ı ziyaret etti.
Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ve yönetimi Samsun Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevine başlayan Mehmet Sabri Kılıç'ı ziyaret etti.
Ziyaretten sonra konuşan Yıldız, göreve atanan Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç'a hayırlı olsun dileklerinde bulunduklarını söyledi. Ziyarette ayrıca, Başsavcı Vekili Hasan Kıdıl da hazır bulundu. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Son Dakika Güncel Haberleri
21:50 - Hong Kong'da genel grev- Polisten göstericilere göz yaşartıcı bomba- 100'den fazla uçuş iptal...