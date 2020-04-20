Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı
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Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı

İstanbul Zeytinburnu'da tekstil atölyesi işleten ve koronavirüs salgını nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan hayırsever iş adamı, memleketi Batman'a giderek yardıma muhtaç 100 aileye gıda yardımında bulundu.

20.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 20.04.2020 11:46
Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı

İstanbul'da tekstil atölyesi bulunan Sadi Uçar, koronavirüs nedeniyle işleri durma noktasına gelince, iş yerini kapatıp memleketi Batman'ın Sason ilçesine geldi. Uçar, ilçede tespit ettiği 100 yardıma muhtaç aileye hazırladığı gıda torbalarını dağıttı.

İstanbul Zeytinburnu'da tekstil atölyesi bulunan Sadi Uçar, koronavirüs salgını nedeniyle duraksayan işleri nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Salgın bitene kadar ailesiyle birlikte memleketine dönmeye karar veren Uçar, bir süre önce Batman'ın Sason ilçesine geldi. Uçar, Ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi aileleri tespit edip gıda paketleri hazırladı. Uçar, hazırladığı 100'den fazla paketi aracına yükleyerek, ilçe merkezi ve bazı köylerde bulunan yardıma muhtaç ailelere dağıttı.

Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı

"HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEYELİM"

İş insanlarına tavsiyelerde bulunan Uçar, bu zor günlerde her şeyi devletten beklememek gerektiğini ifade ederek, "Koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlar var, kardeşlerimiz var. Bu zamanda birbirimize yardımcı olmak zorundayız. Eğer bu günlerde birbirimize yardımcı olmayacaksak ne zaman yardımcı olacağız. Zengin insanlar zekatını bu zor durumda vermese ne zaman verecekler. İş yerimi kapattım buraya geldim. Devletten beklemedim. İhtiyacı olan vatandaşlara elimden geldiğince yardım dağıttım. Benim 100 koli civarı zekatım vardı. Kendi zekatımı kendi aracımla bizzat kapı kapı dolaşarak fakir vatandaşlara dağıtıyorum. Gerçekten durumu çok kötü olan aileler var. Herkesin kendi imkanlarıyla elinden geldiği kadar yardımda bulunması gerekir" dedi.

Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı

MUHTARDAN HAYIRSEVER İŞ ADAMINA TEŞEKKÜR

Boğazkapı Köy Muhtarı Hikmet Bayduk da "Sadi arkadaşımız İstanbul'da yaşıyordu. Kendi köyüne geldi. Buradaki vatandaşlara gıda yardımında bulundu. Bu Ramazan öncesi bütün zengin iş insanlarına bu vatandaşımızın yaptığı gibi zekatlarını yardıma ihtiyacı olanlara dağıtmalarını tavsiye ediyorum. Allah böyle iş adamlarından razı olsun" diye konuştu.

Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı

Kaynak: DHA

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