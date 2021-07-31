Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin 1. Olağan Ankara İl Başkanlığı Kongresi'nde konuştu Açıklaması
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin 1. Olağan Ankara İl Başkanlığı Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin 1. Olağan Ankara İl Başkanlığı Kongresi'nde konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, orman yangınlarına ilişkin, "Bana kimse doğal bir olay olduğunu anlatamaz." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, orman yangınlarına ilişkin, "Bana kimse doğal bir olay olduğunu anlatamaz." dedi.

İnce, Memleket Partisi 1. Olağan Ankara İl Başkanlığı Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partinin çalışmaları ve tüzüğü hakkında bilgi verdi.

18 Eylül'de kurultay yapacaklarını bildiren İnce, partililerden bununla ilgili hazırlıkları en iyi şekilde sürdürmesini istedi.

Konuşmasında Antalya ve Muğla'nın aralarında bulunduğu bazı illerdeki orman yangınlarına da değinen ve "sabotaj" iddialarını anımsatan İnce, "Bana kimse doğal bir olay olduğunu anlatamaz. İnandırıcı gelmiyor. Eğer sabotajsa, eğer terör örgütleri bunu yapmışsa yazıklar olsun size, istihbaratınız nerede? Ne sınırlarımızı ne de ormanlarımızı koruyabildiniz." şeklinde konuştu.

İnce, konuşmasının son bölümünde iktidarın sığınmacılar ile ilgili politikalarını da eleştirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin 1. Olağan Ankara İl Başkanlığı Kongresi'nde konuştu Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin 1. Olağan Ankara İl Başkanlığı Kongresi'nde konuştu Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin 1. Olağan Ankara İl Başkanlığı Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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