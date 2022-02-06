İZMİR (İHA) - Meme kanserinde erken tanının önemi paylaşıldı

Oncolive Klinik'te meme kanseri konuşuldu

Prof. Dr. Aydın : "Meme kanserini erken teşhisle yenebiliriz"

İZMİR - İzmir'de bulunan Oncolive Klinik'te, Rotaract kulübü üyeleri ve bilim insanlarının bir araya geldiği meme kanseri farkındalığı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte meme kanserinde erken tanının önemine vurgu yapıldı.

Güzelbahçe Rotaract Kulübü üyeleri, Oncolive Klinik'te meme kanseri farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinliğe kulüp üyelerinin yanı sıra Prof. Dr. Ünal Aydın ve ekibi ile influencer Ayşenur Parlak ve eşi 'Savaşan Baba' olarak bilinen Savaş Parlak katıldı. Güzelbahçe Rotaract Kulübü üyeleri ve etkinliğe katılanlar meme kanseri hakkında bilgilendirilirken, etkinlikte kanser tedaviside başarılı ameliyatlara imza atan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Aydın ve özellikle meme kanseri konusunda önemli çalışmalarda bulunan Prof. Dr. Hasan Kaplan, deneyimlerini aktardı. Meme kanserinde erken tanının önemine vurgu yapılan etkinlikte, Uzm. Biy. Sos. Eray Ünüvar da hasta ve hasta yakınlarının psikolojik durumlarını ele alan bir sunum gerçekleştirdi.

"Meme kanserini erken teşhisle yenebiliriz"

Etkinlikte yaptığı konuşma yapan ve deneyimlerini aktaran Prof. Dr. Ünal Aydın, özellikle kanserden korunmak için neler yapılmalı sorularına yanıt verdi. Katılımcıların ilgiyle dinlediği Aydın, etkinlik sonunda da önemli açıklamalarda bulundu. Erken teşhisin meme kanserinde hayat kurtardığına dikkat çeken Aydın, "Oncolive Klinik olarak, özellikle onkoloji ve kanser alanında, dünyanın her yerinden gelen pek çok insana yardım ediyoruz. Biz sadece onların ameliyatları ve tedavileri ile koşturmanın yeterli olmadığını da biliyoruz. Aynı zamanda tecrübelerimizi genç aktivistler ile paylaşmak, onlara ev sahipliği yapmak da önemli. Onlara burada en azından bu mekanda, bu klinikte bir alan oluşturmak da bir sosyal sorumluluk projesi. Bugün burada çok fazla katılımcı var. Gerçekten hedefe ulaştığını görüyorum etkinliğin. Meme kanseri konusunun seçimi tam da kadınlarda en çok görülen kanser türü olması dolayısıyla oldukça manidardı. Ben tüm ekibe teşekkür ediyorum. Gençlere de başarılar diliyorum. Meme kanseri zor bir hastalık ama bilinçli bir şekilde süreci yönetirseniz ve bilinçli bir şekilde de erken muayenelere yönelirseniz çözülemeyecek bir hastalık değil. Erken teşhisi yönetirseniz ve aynı zamanda da aylık periyodik muayenelerinizi yaparsanız, meme kanseri erken teşhis ile önlenebilir" açıklamasında bulundu.

Ayda bir sefer dikkatlice kontrol etmek önemli

Gerçekleştirilen etkinlikte deneyimlerini paylaşan ve özellikle meme kanseri konusunda uzman olan Prof. Dr. Hasan Kaplan ise, herkesin ayda bir kere kendi kendisini muayene edebileceğini söyledi. Prof. Dr. Kaplan, "Meme kanserinde erken tanı çok önemli. Geç kalınırsa kanser o zaman bizi yeniyor. Bu tarz etkinliklerle bu konunun devamlı güncel tutulması gerekiyor. Hep hatırlatmak lazım; konuşmamda da söylediğim gibi özellikle meme kanserinde, meme elimizin altındaki bir organ... Ayda bir sefer dikkatlice muayene etmek kolay bir şey. İnsan hayatını çok fazla etkiliyor bu hastalık ve ben uzun yıllardır bu konuda çalışmalar yürüten bir hekim olduğum için yaşayarak gördüm" diye konuştu. Kansere yakalanmamak için herkesin düzenli olarak spor yapmasını da öneren Prof. Dr. Kaplan, "Bir diğer önemli husus da spor. Bağışıklık sistemimizi diri tutan, kemiklerimizi diri tutan, kan tablomuzu diri tutan ve kanser hücrelerini çoğu zaman yok eden en önemli faktör immün sistemdir; onu da güçlü tutan spordur. Mesela meme kanseri ve birçok kanser, özellikle kilolu insanlarda daha çok görülüyor. Oturarak çalışan insanlarda, bilgisayar başında, masa başında çalışan insanlarda daha sık rastlanıyor. Ama mesela kanser köylüler de toprak uğraşanlarda orman işleri yapanlar da daha az görülüyor. Bunun da tek açıklaması vücudun aktif olması, spor yapmasıdır" sözlerine yer verdi.

Etkinlikte hasta ve hasta yakınlarının psikolojik durumlarının etkilenmesi konusunda sunum gerçekleştiren Uzman Biy. Sos. Eray Ünüvar ise, "Böyle etkinlikler, meme kanseri konusunda erken teşhis veya önlenebilir durumu aslında bireylerin yakalamasını sağlayacak. Aynı zamanda meme kanseri süreci yaşayan insanların da psikolojik anlamda neler yaşadığını, hangilerinin uygun doğal olduğunu, hastaların veya hasta yakınlarının hangi noktalarda psikiyatri servisine başvurmaları gerektiği hakkında biz de ufak bilgilendirmeler yaptık. Bizim açımızdan çok güzel çok keyifli geçti" dedi.