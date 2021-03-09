Meme altı bypass olan TIR şoförü bir hafta içinde iş başı yaptı

TIR operatörü Bayram Doğan Doğru'nun (60) hayati risk yaratan tıkalı 5 damarı göğüs kemiği kesilmeden değiştirildi. Doğru, İzmir Kent Hastanesi'nde meme altında açılan yarım karışlık kesiden girilerek 5 damarına yapılan bypass ile sağlığına kavuşurken, Doç. Dr. Cüneyt Narin, "Bu yöntem normal hayatına kısa sürede kavuşmak, hatta ağır vasıta kullanan hastamız gibi işine erken dönmek isteyenler için önemli bir tercih nedeni" dedi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan bir çocuk, bir torun sahibi Bayram Doğan Doğru, geçtiğimiz günlerde şiddetli göğüs ağrısı nedeniyle bir hastaneye gitti. Yapılan tetkikler sonucu 5 damarının tıkalı olduğu belirlenen Doğru'ya acil ameliyat önerildi. Klasik yöntemle göğüs kemiği kesilerek yapılacak ameliyatı olmak istemeyen Doğru, alternatif aramaya başladı. Araştırmalarında bu alternatifin meme altı bypass yöntemi olduğunu öğrenen Doğru, İzmir Kent Hastanesi'ne gitti.

Hastanenin Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Cüneyt Narin tarafından muayene edilen Doğru, tetkikler sonunda ameliyata alındı. Meme altından kaburgalar arasından girilerek Doğru'nun tıkalı 5 damarı bacak, kol ve memeden alınan sağlıklı damarlarla değiştirildi.

AYNI ZAMANDA ŞEKER HASTASI

2005 yılından bu yana şeker hastalığı tedavisi gören Doğru'nun işinin başına erken dönebilmek için bu yönetimi tercih ettiğini belirten Doç. Dr. Narin, "Bu tip ameliyatlar tüm dünyada ve ülkemizde, hastaların da istemleri doğrultusunda yaygınlaşıyor. Özellikle erken dönemde iş hayatına ve sosyal ortama dönme arzusunda olan genç hasta grubu ile, bakım desteği konusunda refekatçı sınırlaması olan ileri yaş grubu bireyler için meme altı bypass ameliyatlarının göğüs kemiği açılarak yapılan klasik bypass ameliyatlarına göre önemli üstünlükleri var. Ameliyat küçük bir kesiden gerçekleştiği için hastanın iyileşme süresi 6 hafta yerine 5 güne iniyor, hasta rahatlıkla sağına, soluna dönüp yatabiliyor. Ameliyattan sonra hasta isterse araba bile kullanabilir. Klasik yöntemde bu mümkün değil. Hastamız Bayram Doğan Doğru da ağır vasıta kullanan bir kişi. İşinden uzak kalamayacağı için bu yöntemi tercih etti ve kısa sürede normal yaşamına döndü. Artık TIR'ın yönetimine geçebilir" dedi.

"KISA SÜREDE AYAĞA DA KALKTIM"

Öte yandan ağrı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan anjiyoda 5 damarının tıkalı olduğunun ortaya çıktığını belirten Bayram Doğan Doğru, "5 damarın değişeceği bir ameliyat beni çok korkuttu. Aylarca işime dönemeyeceğimi düşündüm. Meme altından bypass yöntemi aklıma çok yattı. İyi ki de bu ameliyatı olmuşum. Kısa sürede ayağa da kalktım işime de dönebildim" diyerek doktoruna teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı