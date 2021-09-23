Şef Arda Türkmen'in geçtiğimiz aylarda evlilik teklifinde bulunduğu sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler'in estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı. Elbirliler'in inanılmaz bir değişim yaşadığı görüldü. Peki, Melodi Elbirliler kimdir? Melodi Elbirliler kaç yaşında, mesleği ne? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MELODİ ELBİRLİLER KİMDİR?

Güzellik bloggeri olarak tanınan Melodi Elbirliler son dönemde sosyal medyada büyük ilgi görüyor. İzmir Karşıyaka'lı olan Melodi Elbirliler , Akrep burcudur. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Melodi Elbirliler, Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyata bölümü mezunudur. Elbirliler, İngilizce öğretmeni olarak mesleki hayatını sürdürmektedir.

Haberler.com - Gündem