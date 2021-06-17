Melodi Elbirliler kimdir? Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler kaç yaşında, ne iş yapmakta?

Kanallarda yaptığı yemek programları ile sevilen isim Arda Türkmen bir süredir influencer olarak bilinen Melodi Elbirliler beraber. Peki, Melodi Elbirliler kimdir? Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler kaç yaşında, ne iş yapmakta?