Melodi Elbirliler kimdir? Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler kaç yaşında, ne iş yapmakta?
Kanallarda yaptığı yemek programları ile sevilen isim Arda Türkmen bir süredir influencer olarak bilinen Melodi Elbirliler beraber. Peki, Melodi Elbirliler kimdir? Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler kaç yaşında, ne iş yapmakta?
Kanallarda yaptığı yemek programları ile sevilen isim Arda Türkmen bir süredir influencer olarak bilinen Melodi Elbirliler beraber. Peki, Melodi Elbirliler kimdir? Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler kaç yaşında, ne iş yapmakta?
MELODİ ELBİRLİLER KİMDİR?
Güzellik bloggeri olarak tanınan Melodi Elbirliler son dönemde sosyal medyada büyük ilgi görüyor. İzmir Karşıyaka'lı olan Melodi Elbirliler , Akrep burcudur.
MELODİ ELBİRLİLER NE İŞ YAPIYOR?
Melodi Elbirliler, Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyata bölümü mezunudur. Elbirliler, İngilizce öğretmeni olarak mesleki hayatını sürdürmektedir.