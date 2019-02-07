Melisa'nın Velayeti Şeyma Subaşı'dan Alınarak Acun Ilıcalı'ya Verildi
Geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın kızları Melisa'nın velayeti baba Ilıcalı'ya verildi.
2018 senesinin Aralık ayında anlaşmalı bir şekilde boşanma kararı alan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın kızlarının velayeti baba Ilıcalı'ya verildi.
MELİSA'NIN VELAYETİ BABAYA VERİLDİ
Sözcü'nün haberine göre; Şeyma Subaşı'nın yurt dışı seyahatlerinin yoğunluğu sebebiyle Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı anlaşarak kızları Melisa'nın velayetinin babası Acun Ilıcalı'ya verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme başvuruyu kabul ederek velayetin baba Ilıcalı'ya verilmesini onayladı.
TEK CELSEDE BOŞANDILAR
TV 8'in patronu Acun Ilıcalı ile sosyal medya fenomeni olan eşi Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yılın son ayında ani bir şekilde boşanma kararı aldı. Dostça ayrılmaya karar veren ikili, 8 dakika içerisinde anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma sonrası açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Her evlilikte boşanmada var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik konuştuk kurtaramadık." demişti.
ŞEYMA YENİ AŞKA YELKEN AÇTI
Şeyma Subaşı, boşanmadan kısa bir süre sonra Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı. eden Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi İtalyan DJ Guidio Senia için "İlgi gördüğüm, benin de ilgilendiğim biri." diyerek yeni ilişkisini ilk kez kabul etmişti.
-
bu değirmenin suyu illaki duracak. Bakalım o zaman ne olacak.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
babasıda yeni aşka dumen açdı zuzhahahaCevap Yaz Yayından Kaldır
-
acun ve şeyma isimlerini değiştirsin örnegin acun hans,şeymada maria olabilir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
bu kadın tazminatı hak edicek ne yaptıki, eli ayağı sağlam gitsin çalışsın, böyle adaletmi olur genç yaşta dolandırılıcıktır bu mahkemeler adalet üretemiyor malesefCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
-
acun gibi iyi niyetli bir adamdan kızının velayetini karısına vermek hataydı, acun sürekli işiyle uğraşan biri, onunla duramayan kiminle duracak merak ediyorum.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır