Melisa'nın Velayeti Şeyma Subaşı'dan Alınarak Acun Ilıcalı'ya Verildi

2018 senesinin Aralık ayında anlaşmalı bir şekilde boşanma kararı alan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın kızlarının velayeti baba Ilıcalı'ya verildi.

MELİSA'NIN VELAYETİ BABAYA VERİLDİ

Sözcü'nün haberine göre; Şeyma Subaşı'nın yurt dışı seyahatlerinin yoğunluğu sebebiyle Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı anlaşarak kızları Melisa'nın velayetinin babası Acun Ilıcalı'ya verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme başvuruyu kabul ederek velayetin baba Ilıcalı'ya verilmesini onayladı.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

TV 8'in patronu Acun Ilıcalı ile sosyal medya fenomeni olan eşi Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yılın son ayında ani bir şekilde boşanma kararı aldı. Dostça ayrılmaya karar veren ikili, 8 dakika içerisinde anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma sonrası açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Her evlilikte boşanmada var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik konuştuk kurtaramadık." demişti.

ŞEYMA YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Şeyma Subaşı, boşanmadan kısa bir süre sonra Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı. eden Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi İtalyan DJ Guidio Senia için "İlgi gördüğüm, benin de ilgilendiğim biri." diyerek yeni ilişkisini ilk kez kabul etmişti.