Melisa Döngel'in yeni sevgilisi hakkında ortaya çıkan gerçek
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Melisa Döngel'in yeni sevgilisi hakkında ortaya çıkan gerçek

Melisa Döngel'in yeni sevgilisi hakkında ortaya çıkan gerçek
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ekin Koç ve Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi DJ Guido Senia ile adı aşk dedikodularına karışan Melisa Döngel'in yeni sevgilisi Deniz Şahin'in hakkındaki bilinmeyen gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Melisa Döngel'in çiçeği burnundaki sevgilisi Deniz Şahin'in altı yıl önce evlilikten döndüğü ortaya çıktı. Club Mega Saray'ın da sahibi Şahin'in altı yıl önce Doç Dr. Dilek Durak ile eşi Focus Klinik Sahibi Diş Dr. İsmail Durak'ın bloger kızı Tuğçe Durak'la nişanlandığı ortaya çıktı.

Bir dergiye sayfalarca haber olan nişan törenindeki mutlu fotoğraflar, mazide kaldı. Şahin ve Durak'ın nişanındaki alyansları Şahin'in Kemal Şahin takmıştı. İkilinin, evlenmeden neden ayrıldığı merak konusu oldu.

Kaynak: Snob Magazin

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