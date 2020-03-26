Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Türkiye'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden ilk vatandaş olan 89 yaşındaki İhsan Giray'ın işlettiği Melis Eczanesi'nde salgın sebebiyle ikinci ölüm yaşandı. Giray'ın 69 yaşındaki çalışanı virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgını günbegün ülkemizde etkisini gösterirken; hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a vaka sayısı ise 2 bin 433'e yükseldi. Ülkemizde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden ilk isim olan 89 yaşındaki İhsan Giray'ın işlettiği Melis Eczanesi'nde ikinci ölüm gerçekleşti. Giray'ın 69 yaşındaki çalışanı Ekrem Özdemir, salgın sebebiyle hayatını kaybetti.

İLK ÖLÜM 'GİRAY' OLMUŞTU

18 Mart akşamında Türkiye'de ilk koronavirüs kaynaklı ölümün yaşandığı açıklandı. Ekran karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini söyledi. Koca, "Koronavirüsle mücadelede bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. 89 yaşındaki bir vatandaşımız malesef hayatını kaybetti. Çin temaslı bir çalışanından virüs bulaşmış" dedi. Günler sonra hayatını kaybeden ismin Melis Eczanesi sahibi İhsan Giray olduğu ortaya çıktı.

ÇALIŞANI DA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan İhsan Giray'ın yanında çalışan 69 yaşındaki Ekrem Özdemir'in de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği öne sürüldü. Özdemir, Çekmeköy mezarlığında toprağa verilirken, kronik rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.