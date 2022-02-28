Melike Şahin, dünyaca ünlü isimlerle aynı festivalde

'Tutuşmuş Beraber', 'Deli Kan', 'Geri Ver gibi' single çalışmalarının ardından ilk solo albümü Merhem'i geçtiğimiz yıl Şubat ayında yayınlayan Melike Şahin; Harbiye Açık Hava Tiyatrosu ve Bostancı Gösteri Merkezi gibi önemli sahnelerin de içinde olduğu ve hala devam eden Türkiye turnesinden sonra Avrupa turnesini de duyurdu.

Sanatçı 1 Temmuz Cuma günü dünyanın en köklü ve prestijli festivallerinden Roskilde'de sahne alacak. Melike Şahin; Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Post Malone, Tyler the Creator gibi dünyaca ünlü müzisyenlerin olduğu bir line up'ta yer alıyor. 'Merhem' albümünün yıl dönümünde Gülbaba Records etiketiyle Merhem: İlk Konserler (Live) albümünü de yayınlayan sanatçı yeni konser tarihleri ve projelerini önümüzdeki günlerde paylaşacak.

30 Kasım Melike Şahin - Paradiso Tolhuistuin, Amsterdam

Demirören Haber Ajansı - Güncel