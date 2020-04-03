Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı
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Çerkezköy, Tekirdağ, Yaşam

Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türkçe öğretmeni Melike Büyük Dinçer'in masayı yan çevirip okul tahtası gibi kullanarak internet üzerinden öğrencilerine ders anlatması, takdir topladı.

03.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:32
Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı

Çerkezköy Cumhuriyet Ortaokulunda görevli Dinçer, evindeki bir masayı yan çevirip okul tahtası gibi kullanarak internet üzerinden öğrencilerine ders anlattı. Dinçer, bu şekilde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

"FEDAKAR ÖĞRETMENLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Fotoğrafı gören TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, "Türkçe öğretmenimiz Melike Büyük Dinçer, evinde masayı tahta olarak kullanıp öğrencilerine gönüllü uzaktan ders veriyor. Melike öğretmenin şahsında fedakar öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

EVİNE YAZI TAHTASI GÖTÜRÜLDÜ

Şentop'un talimatıyla yetkililer tarafından Dinçer'in evine yazı tahtası da götürüldü. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran da sosyal medya hesabından Dinçer'in fotoğrafını paylaşarak, "Ben bu ülkeye, bu ruha hayranım." ifadesini kullandı.

Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı

"MASAYI KULLANARAK SIKINTIYI AŞABİLDİĞİMİ UMUYORUM"

Melike öğretmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EBA TV'de uzaktan eğitimin başlamasının ardından, okulun öğretmenleri olarak öğrenci ve velilere rehberlik yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin uzaktan eğitimden en iyi şekilde yararlandıklarını anlatan Dinçer, şöyle konuştu:"Bizler de onlara anlamadıkları konuları tekrar ederek, çözemedikleri soruları çözerek destek olamaya çalışıyoruz. Tabii evimizden bu şekilde destek olmaya çalışırken, çeşitli kaynak sıkıntıları yaşayabiliyoruz. Ben evimizdeki masayı tahta olarak kullanarak bu sıkıntılardan birini aşabildiğimizi düşünüyorum. Öğrencilerimizin gözünde en ufak bir ışık, en ufak bir mutluluk olabildiysek ne mutlu bizlere. Bu süreçte öğretmen arkadaşlarıma da örnek olması için belki onların da ihtiyaçları olur düşüncesiyle ben bu görüntüleri paylaşmak istedim. Çok şükür ki olumlu bir şekilde karşılandı."
Dinçer, kendisini tebrik eden TBMM Başkanı Şentop ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran'a teşekkür etti.

Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı

Kaynak: AA

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