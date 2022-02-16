Melihat Gülses kimdir? Melihat Gülses kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi

Melihat Gülses kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Klâsik Türk müziği sanatçısı Melihat Gülses Star TV ekranalrında 10 Kasım'a özel türküler seslendirdi. Peki, Melihat Gülses kimdir, Melihat Gülses kaç yaşında, nereli?

MELİHAT GÜLSES KİMDİR?

Melihat Gülses, 1 Ekim 1958 tarihinde Akşehir, Konya'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu Anadolu'nun çeşitli illerinde tamamladı. Melihat Gülses hâlen TRT İstanbul Radyosu'nda çalışmalarına devam etmektedir. Necip Gülses ile evli olan sanatçının Neva adında kızı ve Alihan adında bir oğlu vardır.

Doğu m tarihi: 1 Ekim 1958

Kaç yaşında: 62yaşında

Nereli: Akşehir, Konya

EĞİTİMİ

Anadolu'nun çeşitli illerinde tamamladı. Lise eğitimini Fatih Kız Lisesi'nde tamamladı. Lisedeyken konservatuvara devam etti. 1976'da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ses eğitimi (şan) bölümüne girdi ve 1984'te eğitimini tamamladı.

MÜZİK HAYATI

1981'de TRT İstanbul Radyosu'na girdi. TRT radyo ve televizyonlarında programlar yaptı. Yurt dışında verdiği konserlerde Türkiye'yi ve Türk müziğini tanıttı. Önemli sanatçılarla çalışmalar yaptı. 1996 yılında çıkan Tatyos Efendi albümünün ve 2002 yılında çıkan İncesaz adlı müzik topluluğuna ait İki/Eylül Şarkıları albümünün solistliğini yaptı.[1] Seslendirmiş olduğu birçok eser dinleyenleri tarafından hâlen kabul görmekte ve dinlenmektedir.

Melihat Gülses hâlen TRT İstanbul Radyosu'nda çalışmalarına devam etmektedir. Neva adında kızı ve Alihan adında bir oğlu vardır.

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