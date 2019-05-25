Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a Hodri Meydan! Var mı Cesaretin?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Mansur Yavaş'ın geçmişte 1 katrilyona yapılan ihaleyi 188 milyon liraya tamamladıklarına yönelik sözlerine tepki verdi. Gökçek, Yavaş için twitter hesabından "istifa etmeye var mı cesaretin" diye sordu.

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sosyal medya üzerinden sert çıktı. Melih Gökçek, Yavaş'tan cevap beklediğini söyleyerek, "Benim zamanımda yapılan ihale seninkinden pahalı ise ben bundan sonra siyaset yapmayayım. Ama senin ihalen benimkinden pahalı ise belediye başkanlığından istifa et. Var mı cesaretin" dedi.

"YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR"

Gökçek, belediyenin hafriyat gelirleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Hatırlıyor musun Mansur Yavaş? Belediye Başkanı olunca hafriyattan 5 milyar para kazanacağını söylemiştin Belediyeden resmi olarak hafriyat gelirini sordum. Cevap olarak "Sorunuz ticari sır kapsamındadır. Cevap veremiyoruz" dediler. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar derler. Atmak kolay" dedi.

Gökçek'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar;