Melih Gökçek'ten İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı
Ankara Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul seçimini kazanan Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.
Melih Gökçek, Twitter hesabından 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede dikkat çeken ifadeler kullandı.
"YANLIŞLIKLARI GÖRÜP YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZ"
"Melih Gökçek olarak her zaman şunu söylemişimdir. Halka rağmen siyaset yapılmaz" diyen Gökçek, "Madem ki millet böyle bir karar vermiştir. Halka kulak verip siyasetimizdeki yanlışları görüp yolumuza devam etmeliyiz. Bir müsibet bin nasihatten evladır" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NA TEBRİK
Ankara Eski Belediye Başkanı Gökçek, yenilenen İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.
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