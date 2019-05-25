Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın "Zırhlı Jip" İddiasına Cevap Verdi: Devlet Bana Tahsis Etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir programda "Belediyede 3 cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon. Melih Gökçek'e tahsis edilmiş" dedi. Yavaş'a cevap veren Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, "Belediye başkanlığından ayrıldıktan sonra devlet bana tahsis etti" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı MansurYavaş, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının Gölbaşı'ndaki belediye sosyal tesisinde düzenlediği iftar programında, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"ZIRHLI ARAÇ İKİ PERSONELLE KENDİSİNDE KALDI"

Burada yaptığı konuşmada tasarruflara makam araçlarından başladıklarını aktaran Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Makam araçlarını en az sayıya indiriyoruz. Sekreterlerin altında araba var müdürde yok. Belediyede 3 cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon. Melih Gökçek'e tahsis edilmiş. İade istedik ikisi geldi. Satacağız. İhtiyacımız yok. Zırhlı araç kendisinde kaldı, iki personelle."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

GÖKÇEK'TEN YANIT: DEVLET TAHSİS ETTİ

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'a resmi Twitter hesabından cevap verdi. Gökçek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Nedir bu jip meselesi" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Devlet, sağ sol ayrımı yapmadan güvenlik nedeniyle hayati saldırıya maruz kalacak herkese valilik komisyon kararıyla koruma ve araç verir. Ben belediye başkanlığından ayrıldıktan sonra devlet koruma ve korumalara araç tahsis etti. Benim kullandığım aracın devletle ve belediye ile ilgisi yok. Belediyeden gelen araç korumaları taşıyor."