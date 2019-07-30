Melih Gökçek'in "Suriyeli" önerisine AK Parti'den yanıt: Suriyeliler orada savaşıyor

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyon Başkanı AK Partili Atay Uslu, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "35 yaşın altında, eli silah tutan ne kadar Suriyeli varsa cepheye gönderilmeli" önerisine yanıt verdi. Uslu, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) mücadelesine değinerek "Suriyeliler orada kendileri için savaşmaması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Melih Gökçek'in önerisine yanıt verdi.

ÖSO'NUN MÜCADELESİNİ HATIRLATTI

Sputnik'in haberine göre Uslu, şunları söyledi:

"Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) şu anda o bölgede kendisiyle ilgili, kendi bağımsızlığı ve özgürlüğüyle ilgili çalışma yapıyor. 2004 yılından itibaren bugüne kadar yaklaşık 80 bir ÖSO mensubu şehit oldu, 250 bir ÖSO mensubunun gazi oldu, engelli hale geldi. Yani Suriyeliler orada kendileri için savaşmaması söz konusu değil. ÖSO oradaki terör unsurlarıyla da farklı unsurlarla da savaşı devam ettiriyor. Onun dışındaki soruları bu kişilerin kendilerine sorabilirsiniz" yanıtını vermekle yetindi.

MELİH GÖKÇEK NE DEMİŞTİ?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kişisel Twitter hesabında Suriyelilerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yeni bir politika şart. Türkiye'de yaşayan 35 yaşın altında eli silah tutan ne kadar Suriyeli varsa Türkiye'de kurulacak kamplarda askeri eğitime alınmalı ve Suriye cephesine gönderilmeli."