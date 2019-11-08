Melih Gökçek, İmamoğlu'na yönelik attığı 'Down sendromlu' tweetini sildi

08.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:22

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün gerçekleştirdiği temel atmama törenini eleştirmek isteyen eski Ankara BB Başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan skandal bir paylaşım yaptı. Kişisel hesabından sık sık İmamoğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Gökçek, İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyi eleştirirken down sendromlulara yönelik büyük bir gafa imza attı.

İMAMOĞLU 'TEMEL ATMAMA' TÖRENİ YAPTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da var olan 2 tesisin yeterli olduğunu belirtip "Bu tesise ihtiyaç yok" diyerek Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesinin iptal edildiğini duyurdu. Tesisin kamuya 1,5 milyar liraya mal olması bekleniyordu.

GÖKÇEK KARARI ELEŞTİRDİ

Eski Ankara BB Başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan konuyla ilgili olarak İmamoğlu'nu eleştirdi. Gökçek, "Yok... Yapacağı bir proje yok. İşi gücü şu; "Nasıl boş işlerle gündem olurum?" Temel atmayacaksan atma... Ama temel atmama programı gerçekten çocukça... Samimi söylüyorum bu konuda down sendromlu bir çocuğumuz senin yaptığını yapmaz..." diyerek skandal bir paylaşımda bulundu.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Yaptığı paylaşımı silmek zorunda kalan Gökçek, "Samimi söylüyorum bu konuda down sendromlu bir çocuğumuz senin yaptığını yapmaz..." kısımlarını çıkararak aynı tweeti tekrardan paylaştı. Gökçek'in bu hareketi dikkatlerden kaçmadı.