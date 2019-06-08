Melih Gökçek, Binali Yıldırım'la arasında geçen Uğur Dündar diyaloğunu paylaştı

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'la arasında geçen Uğur Dündar diyaloğunu aktardı.

Binali Yıldırım, CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ile çıkacağı ortak yayın için sunucu olarak Uğur Dündar'ı tercih ettiğini açıkladı. Yıldırım'ın, ortak yayınla ilgili "Uğur Dündar'ı tercih ederim" sözlerine yanıt veren Dündar, "Adil olacağımdan beni tanıyan ve takip eden kimsenin kuşkusu yoktur" dedi.

GÖKÇEK: DÜNDAR HER TÜRLÜ OYUNU OYNADI, NASIL GÜVENECEKSİNİZ?

Konu üzerine resmi Twitter hesabından Binali Yıldırım'la arasında yaşanan diyaloğu aktaran Melih Gökçek,"Binali Bey'le görüştüm. Sayın Başbakanım ben Uğur Dündar'ın moderatörlüğünde Kılıçdaroğlu ile tartışmaya çıktım, Uğur Dündar bana her türlü oyunu oynadı. Nasıl güveneceksiniz? dedim" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM: KENDİME GÜVENİYORUM

Gökçek, Yıldırım'ın soruya "Ben istiyorum ki hiçbir bahanelere kalmasın. Ben Allah'ın izniyle kendime güveniyorum" diye yanıt verdiğini aktardı.