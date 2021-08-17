Melek Mosso - Hayatım Kaymış şarkı sözleri! 'Hayatım Kaymış' sözleri nelerdir?

Melek Mosso'nun yeni şarkısı Hayatım Kaymış Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 400 bin izlenme ve 10 bin beğeni almıştır. Şarkının sözleri merak edilmiştir. Peki, Hayatım Kaymış sözleri nedir? Hayatım Kaymış şarkı sözleri! Melek Mosso - Hayatım Kaymış şarkı sözleri haberimizde...

Melek Mosso - Hayatım Kaymış sözlerini haberimizden okuyabilirsiniz.

MELEK MOSSO - HAYATIM KAYMIŞ SÖZLERİ

Hayatım kaymış, hangi yönde olduğu bilinmez

Gel bir gör beni, belki sensindir bunun sebebi

Dur bir yok deme, düşünmeden hareket etme

Mesailer harcamış, bir sevgilin vardı

*****

Şimdi karşında, o sevgili huzurunda

Kabul edersen eğer, sen de istersen kollarında

Eskisi gibi, sevişelim beraber

Dünyamıza yeniden güneş doğsun artık

*****

İnsanlar aşka küsmüş, sen onlar gibi olma

Kimseler sevmiyor, sakın onlara uyma

Eller anlamaz seni o bebeksi yanınla

Sana ben gerek zaten

*****

İnsanlar aşka küsmüş, sen onlar gibi olma

Kimseler sevmiyor, sakın onlara uyma

Eller anlamaz seni o bebeksi yanınla

Sana ben gerek zaten

*****

Hayatım kaymış, hangi yönde olduğu bilinmez

Gel bir gör beni, belki sensindir bunun sebebi

Dur bir yok deme, düşünmeden hareket etme

Mesailer harcamış, bir sevgilin vardı

*****

Şimdi karşında, o sevgili huzurunda

Kabul edersen eğer, sen de istersen kollarında

Eskisi gibi, sevişelim beraber

Dünyamıza yeniden güneş doğsun artık

*****

İnsanlar aşka küsmüş, sen onlar gibi olma

Kimseler sevmiyor, sakın onlara uyma

Eller anlamaz seni o bebeksi yanınla

Sana ben gerek zaten

*****

İnsanlar aşka küsmüş, sen onlar gibi olma

Kimseler sevmiyor, sakın onlara uyma

Eller anlamaz seni o bebeksi yanınla

Sana ben gerek zaten