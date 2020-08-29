Meksikalı dağcı Chavez üçlü tırmanışla Guiness Rekoru'nu kırdı
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Meksikalı dağcı Chavez üçlü tırmanışla Guiness Rekoru'nu kırdı

Meksikalı dağcı Chavez üçlü tırmanışla Guiness Rekoru'nu kırdıMeksika, (DHA) - Meksikalı Viridiana Álvarez Chávez (36), dünyanın en yüksek üç dağına yaptığı en hızlı tırmanışla Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

29.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 29.08.2020 15:42

Meksikalı dağcı Chavez üçlü tırmanışla Guiness Rekoru'nu kırdı

Meksika, (DHA) - Meksikalı Viridiana Álvarez Chávez (36), dünyanın en yüksek üç dağına yaptığı en hızlı tırmanışla Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı. Chavez, bu üç tırmanışını yalnızca bir yıl 364 günde oksijen tüpüyle tamamladı.

Meksikalı Viridiana Álvarez Chávez (36), dünyanın en yüksek üç dağına yaptığı en hızlı tırmanışla Guinness Dünya Rekoru'nu kırmayı başardı. Chávez, 'üçlü' tırmanışının son ayağını 2019 yılında tamamlayarak Guinness Dünya Rekoru'na başvurdu. Chavez'in başarısı Ağustos ayında Guinness tarafından tescillendi. Rekorun eski sahibi, Güney Kore'nin en yüksek üç dağına iki yıl iki gün içinde tırmanarak 'üçlü tırmanışı' tamamlayan Go Mi-Sun adlı dağcı olduğu ifade edildi. Mi-Sun, iki yıl sonra batıda Himalayalarda bulunan Nanga Parbat'ta bir keşif gezisinde vefat ettiği kaydedildi.

"5-7 DAKİKA ARASINDA DONDUM AMA BUNA RAĞMEN DEVAM ETTİM"

Ünkü kadın dağcı Chavez konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Amaç korkuyu yenmek veya korkuyla diye konuştu. Tırmanışları sırasında başından geçen kötü bir kazadan da bahseden Chavez, insan zihnin çok önemli olduğunu ifade etti. Özellikle dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2'ye tırmanışı sırasında başka bir tırmanıcının düşüşünü gören Chavez, yaklaşık 5 ile 7 dakika arasında donduğunu ve buna rağmen tırmanışa devam ettiğini söyledi.

Meksikalı dağcı Chavez üçlü tırmanışla Guiness Rekoru'nu kırdı

Kaynak: DHA

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