Meksika'da silahlı saldırı: 11 ölü, 2 yaralı
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Meksika'da silahlı saldırı: 11 ölü, 2 yaralı

28.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:02
Meksika'da silahlı saldırı: 11 ölü, 2 yaralı

Meksika'nın batısında düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Meksika'nın batısında düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Jalisco eyaletinde bir eve kimliği bilinmeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Evin içinde ve önünde 11 kişinin cesedinin bulunduğu belirtilen açıklamada, evde ayrıca 2 kişinin yaralı halde bulunduğu kaydedildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Meksika'nın Jalisco eyaletinin Zapopan kentinde 13 Şubat'ta içinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulunmuştu.

Ülkenin Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteli bölgede en güçlü grup olarak biliniyor.

Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve hala galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu.

Jalisco eyaletine bağlı El Salto şehrinde geçen yıl toplam 189 ceset tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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