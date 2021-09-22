Son dakika haberi... Meksika'da şiddetli yağışlar sele neden oldu - Haberler
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Son dakika haberi... Meksika'da şiddetli yağışlar sele neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde dün gece etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde dün gece etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Monterrey kentinde Cuauhtemoc tren istasyonunda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Meksika'nın Nuevo Leon Eyaleti Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eyalet genelinde dün gece etkili olan ve saatlerce süren şiddetli yağışların bazı kentlerde sel felaketine neden olduğu ifade edildi. Nuevo Leon eyaletinin Monterrey kentinde ise Topo Chico nehrinin taşması sonucu oluşan sel nedeniyle kentte bir çok ana cadde sular altında kalırken, bazı araçlar selde mahsur kaldı. Bazı kentlerde şiddetli yağışlarla eşlik eden yıldırımlar, dolu yağışları ve yaklaşık saatte 90 kilometre hızla esen şiddetli rüzgarlar maddi hasara neden olurken, rüzgarlar nedeniyle devrilen ağaçlar ve kopan kablolar sonucu bir çok bölgede elektrik kesintileri yaşandı. Monterrey kentinde yer alan Cuauhtemoc tren istasyonunda ise yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Eyalet hükümeti tarafından yapılan açıklamada, çıkan yangına müdahale ve trenin tahliye çalışmalarının hızlıca bitirilerek, ulaşımda sadece 20 dakikalık bir aksama yaşandığı kaydedildi. Yanan tren vagonunun tahliye edildiği anlar ise çevredeki vatandaşların telefon kameralarına yansıdı.

Sivil savunma ve itfaiye ekipleri ise Nuevo Leon eyaletinin çeşitli kentlerinde vatandaşlara gerekli yardımı sağlamak adına çalışmalar yürüttü. Yetkililer, vatandaşlara su birikintilerinden uzak durma çağrısında bulunurken, bölgedeki yağışların ve hava sıcaklığındaki düşüşün önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklendiği ifade edildi. - MEXİCO CİTY

Son dakika haberi... Meksika'da şiddetli yağışlar sele neden oldu

Son dakika haberi... Meksika'da şiddetli yağışlar sele neden oldu

Son dakika haberi... Meksika'da şiddetli yağışlar sele neden oldu

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Son dakika haberi... Meksika'da şiddetli yağışlar sele neden oldu
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