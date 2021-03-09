Son dakika: Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada
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Son dakika: Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada

09.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:58

Son dakika habere göre Meksika'da sıcak hava balon turu sırasında sepetten sarkan kişi, dengesini yitirdi.

Meksika'da sıcak hava balon turu sırasında sepetten sarkan kişi, dengesini yitirdi. Balonun iniş yaptığı sırada sepete tutunmayı başaran kişi ölümden döndü.

Meksika'nın Teotihuacan kentinde sıcak hava balon turunda korku dolu anlar yaşandı. Sıcak hava balon turu sırasında sepetten bir kişi sarktı. Aniden dengesini kaybeden kişi sepetten düştü. Son anda sepetin alt kısmına tutunan kişi, asılı halde 20 metre yükseklikten balonun iniş yapmasını bekledi. O sırada aşağıda bulunan grup, asılı kalan kişiyi kurtarmak için balonun iniş yaptığı noktaya koştu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.


Son dakika: Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada
Son dakika: Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada
Son dakika: Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada
Son dakika: Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada
Son dakika: Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada
Son dakika: Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada
Son dakika: Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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