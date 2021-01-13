Meksika'da kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı mahalleli tarafından ağaca bağlandı
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Meksika'da kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı mahalleli tarafından ağaca bağlandı

13.01.2021 15:24 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:52

Meksika'nın Chiapas eyaletine bağlı Frontera Comalapa kentinde 11 farklı mahallede yaşayanlar, kalitesiz su deposu inşa etmekle suçladıkları Chiapas Belediye Başkanı Oscar Ramirez Aguilar'ı ormanlık alanda ağaca bağladı. Öfkeli mahalle sakinleri, Aguilar'ı elleri arkadan bağlanmış şekilde terk etti.

Chiapas Belediye Başkanı Oscar Ramirez Aguilar, yükümlülüklerini ve vaatlerini yerine getirmediği için Chiapas sakinleri tarafından cezalandırılan ilk Belediye Başkanı değil. Chiapas sakinleri, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında aynı eyalete bağlı Ixmiquilpan Belediye Başkanı Pascual Charrez Pedraza'yı işleri yarım bırakmakla suçlamış, 20 kilometre yol yürütmüştü.

Ekim 2019'da da Chiapas'ta bir grup mahalle sakini, Margaritas Belediye binasını basarak, Belediye Başkanı Luis Escandon Hernandez'i kampanya sürecinde verdiği vaatleri yerine getirmediği gerekçesiyle bir kamyona bağlamıştı.

Meksika'da kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı mahalleli tarafından ağaca bağlandı

DEVLET BAŞKANI OBRADOR'A YASAK

Meksika Federal Seçim Enstitüsü, haziran ayında yapılacak kongre ve eyalet seçimlerinden önce basın kuruluşlarının Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un açıklamalarının tamamını yayınlamasını geçici olarak yasaklayacağını bildirdi.

Seçim Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Obrador'un basın açıklamalarını, projelerini duyurmak ve muhalefeti eleştirmek için kullandığı gerekçesiyle tamamının yayınlanmasına 4 Nisan itibarıyla yasak getirileceği ifade edildi.

Obrador'un basın açıklamalarının, muhalefet partilerinin şikayeti üzerine ve haziran ayında yapılacak kongre ve eyalet seçimlerinde adaleti sağlamak amacıyla kısıtlandığı belirtildi. Geçici yasağın 6 Haziran'a kadar süreceği kaydedildi.

Meksika'da kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı mahalleli tarafından ağaca bağlandı
Haber Yorumları (2)
ABUZER: İyiki ülkemizde böyle belediyecilik yok. Hepsi mükemmel çalışıyor. Yemeyip yediriyor, giymeyip giydiriyor....
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FİKRET: abuzer abi sen yaşlı birine benziyosun eskiden tüp kuyruğu nasıldı
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