Meksika'da hazırlanan 'çocuk istismarı raporu' ülkeyi karıştırdı
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Meksika'da hazırlanan 'çocuk istismarı raporu' ülkeyi karıştırdı

Meksika'da hazırlanan 'çocuk istismarı raporu' ülkeyi karıştırdı
Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Güncel

Meksika'da Çocuk Hakları Savunma Ofisi (ODI) tarafından hazırlanan raporda, son yıllarda ülkenin 7 eyaletindeki 18 okulda görülen cinsel istismar vakalarında ortak noktalar olduğunun belirlenmesi üzerine söz konusu suçların arkasında tek bir organize suç örgütü olduğu öne sürüldü.

Meksika'da Çocuk Hakları Savunma Ofisi (ODI) tarafından hazırlanan bir rapor, Meksika'nın 7 eyaletinde en az 18 okulda işlenen çocuk istismarı suçlarının "okul yerleşkelerinde yetişkinler tarafından planlı bir şekilde işlenmiş ve birbiriyle benzerlik gösteren vakalar" olduğunu ortaya koydu. Bu cinsel istismar vakalarında ortak noktalar olduğunun belirlenmesi üzerine söz konusu suçların arkasında bir organize suç örgütü olduğu öne sürüldü.

ARALARINDA ÖĞRETMEN VE MÜDÜRLER DE VAR

Raporda, ülkenin 7 eyaletinde görülen çocuk istismarı vakalarında, hem devlet hem de özel okullarda, okul içi ve dışında çocuk istismarı suçu işleyen, hatta pornografi amaçlı video kaydı yapan organize şebekelerin izlerine rastlandığı belirtildi. Raporda, söz konusu organize suç örgütlerinde öğretmen, yönetici personel ve hatta müdürlerin de yer aldığı iddia edildi.

İFADELER BİRBİRİNE BENZİYOR

Rapora göre, 7 eyalette 100'den fazla çocuğun cinsel istismara maruz kalırken, bu vakalarda soruşturma veya cezalandırma yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Raporda ayrıca, ülkenin çeşitli bölgelerindeki mağdurlardan alınan ifadelerin ilginç bir şekilde benzerlik gösterdiği kaydedildi.

ŞIRINGA VE PİPETLE TACİZ

Sınıfta, okul bahçesinde ya da müdür odasında kız ve erkek öğrencilerin şırınga ve pipet gibi cisimlerle gizli bir şekilde defalarca taciz edilme, mağdurların ifadelerinde ortak bir noktayken, bazı ifadelerde de öğrencilerin birbirine zarar vermeye zorlanması, tavana asılması ve bu anların kaydedilmesi yer alıyor. ODI'nin son 20 yılda 100'den fazla çocuğun mağdur olduğunu belgelediği raporda, ayrıca çok sayıda anaokulu ve ilköğretim okulunun çocuk istismarı ve bu amaca hizmet eden sakıncalı yayınlar amacıyla kullanıldığını öne sürdü.

Meksika'da hazırlanan 'çocuk istismarı raporu' ülkeyi karıştırdı
Meksika'da hazırlanan 'çocuk istismarı raporu' ülkeyi karıştırdı
Bilal Çığrım
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