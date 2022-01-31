Meke Gölü kar yağışının ardından beyaza büründü

Karapınar'ın en önemli doğal güzelliklerinden birisi olan Meke Krater Gölü, kar yağışının ardından ziyaretçi akınına uğradı.

Bir süredir etkili olan kar yağışı Meke Gölü'nde bambaşka görüntüler ortaya çıkardı. Dünyanın nazar boncuğu olarak bilinen Meke Gölü, kar yağışıyla birlikte ziyaretçilerin akına uğradı.

Göl, Karapınar-Adana Karayolu üzerinde olması sebebi ile de çok sayıda yerli turisti misafir etti.

Ziyaretçiler göl kenarında yürüyüş yapıp mangal keyfi yaptı. Kimi ziyaretçi yürüyüş yapıp fotoğraf çekip gölün güzelliğini ölümsüzleştirdi. Bazı vatandaşlar da karda güreş yapmanın keyfini yaşadı.

Muhammet Ceyhan Adlı ziyaretçi, "Kar ile birlikte gölümüzde kartpostallık görüntüler oluştu. Havanında güzel olmasından dolayı günümüzü değerlendirip bu güzelliği görmeye geldik." dedi.