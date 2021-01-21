Mehmet Sinan Tara kimdir? Kaç yaşındadır, nereli, ne iş yapmaktadır?
Mehmet Sinan Tara kimdir, kaç yaşında? Sinan Tara ne iş yapıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mehmet Sinan Tara kimdir? Kaç yaşındadır, nereli, ne iş yapmaktadır? Mehmet Sinan Tara hayatı ve biyografisi nedir?
Mehmet Sinan Tara kimdir, kaç yaşında? Sinan Tara ne iş yapıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mehmet Sinan Tara kimdir? Kaç yaşındadır, nereli, ne iş yapmaktadır? Mehmet Sinan Tara hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
MEHMET SİNAN TARA KİMDİR?
Mehmet Sinan Tara 1958 yılında İstanbul'da doğan Türk iş adamıdır. Enka Holding yönetim kurulu başkanıdır.
İş adamı Şarık Tara'nın oğlu Sinan Tara, Alman Lisesi'nden sonra ETH Zurich'te inşaat mühendisliği okudu. Ardından Stanford University'de işletme dalında yüksek lisans eğitimi aldı.
1980 yılında katıldığı Enka'da saha mühendisi, genel müdür, yönetim kurulu üyesi gibi görevlerde bulundu. 1994 yılında babası Şarık Tara yönetim kurulu başkanlığını oğlu Sinan Tara'ya devretmiştir. Aynı zamanda TÜSİAD ve Türkiye Müteahhitler Birliği üyesidir.
SERVETİ
Sinan Tara, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 1.2 milyar dolarlık servetiyle 22. sırada yer almaktadır.