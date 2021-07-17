Mehmet öğretmen, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehmet öğretmen, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti

Mehmet öğretmen, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Haberler | Güncel

ISPARTA'da, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı sınıf öğretmeni Mehmet Ekmekci, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

ISPARTA'da, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı sınıf öğretmeni Mehmet Ekmekci, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 3 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Vatan Mahallesi 106'ncı Cadde üzerinde meydana geldi. Alper Findos'un kullandığı 07 APT 239 plakalı motosiklet, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ekmekci'ye ardından da otobüs durağına çarptı. Kazada sürücü Findos ile Isparta Şehit Ali Yılmaz Borsa İstanbul İlkokulu sınıf öğretmeni Ekmekci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Alper Findos'a olay yerinde kalp masajı uyguladı. Hastaneye kaldırılan Alper Findos yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Isparta Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Mehmet Ekmekci de dün hayatını kaybetti. Mehmet Ekmekci'nin kazanın yaşandığı gün bölgede sürücü adaylarına yönelik direksiyon sınavında görevli olduğu, direksiyon sınav komisyonu başkanı olduğu belirtildi. Mehmet Ekmekci'nin cenazesi morga konuldu.KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin, Mehmet Ekmekçi'ye çarptığı, sürücü ve yayanın yola savrulduğu ardından da motosikletin durağa çarptığı görüldü.


Mehmet öğretmen, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti
Mehmet öğretmen, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti
Mehmet öğretmen, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti
Mehmet öğretmen, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti
Mehmet öğretmen, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti
Mehmet öğretmen, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti
Mehmet öğretmen, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş

Beylikdüzü'nde tellerden atlayıp yola giren bir yayaya metrobüs çarptı
Beylikdüzü'nde tellerden atlayıp yola giren bir yayaya metrobüs çarptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyanın her ülkesinin ve toplumun gözdesi bir coğrafyayı bin yıldır vatan kılmanın ve vatan olarak tutmanın bedelini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın her ülkesinin ve toplumun gözdesi bir coğrafyayı bin yıldır vatan kılmanın ve vatan olarak tutmanın bedelini...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Akış Demet Akalın Hakan Sabancı Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Burak Elmas Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mehmet öğretmen, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 10:48:26. #1.14#

title