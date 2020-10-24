Mehmet Metiner kimdir, nereli? Mehmet Metiner siyasi yaşamı
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Mehmet Metiner kimdir, nereli? Mehmet Metiner siyasi yaşamı

24.10.2020 21:44 | Son Güncelleme: 24.10.2020 21:49
Mehmet Metiner kimdir, nereli? Mehmet Metiner siyasi yaşamı

Televizyon programında yer alan ve konuşmacı olarak dikkat çeken Mehmet Metiner hakkında merak edilenler... Mehmet Metiner kimdir, kaç yaşında?

Televizyon programında yer alan isimlerden biri olan Mehmet Metiner kimdir? Mehmet Metiner hakkında merak edilenleri sizler için derledik...

MEHMET METİNER KİMDİR?

5 Mart 1960'ta Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğdu. Bedir ve Nazı Metiner çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelen Metiner, öğretim görevlisi ve gazeteci-yazardır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi. Star Gazetesi'nde köşe yazarı ve Kanal 24'te program sunucusu ve yorumcusu olarak görev yaptı. Mehmet Metiner 5 Mart 1960 tarihinde Adıyaman'ın İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Yayınlanmış 6 kitabı olan Metiner, evlidir.

siyasetçi ve eski Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekili. 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti milletvekili olarak meclise girmiştir. 2018 Türkiye genel seçimlerinde aday adayı olmuş fakat partisi tarafından aday gösterilmemiştir.

Siyasi yaşamı

İslamcı çevrelerde bir döneme damgasını vuran, Girişim, Yeni Zemin ve Sözleşme dergilerinin yayın yönetmenliğini yaptı.

Refah Partisi il başkanı ve büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Fazilet Partisi Genel Başkanı Mehmet Recai Kutan'ın danışmanı olarak görev yaptı.

2000-2001 yıllarında HADEP genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2011 yılında yapılan seçimlerde AK Parti Adıyaman milletvekili seçildi. Mehmet Metiner 30 Aralık 2014 tarihinden itibaren Star gazetesinde yazmaya başladı. 2015 yılında yapılan seçimlerde AK Parti İstanbul milletvekili seçildi.

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