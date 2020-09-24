Mehmet Metiner kimdir? Mehmet Metiner nereli, kaç yaşında? Mehmet Metiner hangi partiden?
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Mehmet Metiner kimdir? Mehmet Metiner nereli, kaç yaşında? Mehmet Metiner hangi partiden?

24.09.2020 11:50 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:54
Mehmet Metiner kimdir? Mehmet Metiner nereli, kaç yaşında? Mehmet Metiner hangi partiden?

Mehmet Metiner AK Parti'den 2015 yılında İstanbul miletvekili olarak Meclis'e girmişti. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eğitimini tamamlayan Metiner, Adıyaman'da doğdu. Mehmet Metiner kaç yaşında?

AK Parti milletvekili, siyasetçi Mehmet Metiner, 2011 yılında Adıyaman'dan milletvekili olmuş sonrasında ise 2015 yılında İstanbul milletvekili seçilmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Mehmet Metiner biyografisi merak ediliyor. Mehmet Metiner kim?

MEHMET METİNER KİMDİR?

Siyasetçi, 5 Mart 1960 yılında Bedir ve Nazı çiftinin oğlu olarak Adıyaman Kâhta'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Girişim, Yeni Zemin ve Sözleşme dergilerinin yayın yönetmenliğini yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Fazilet Partisi Genel Başkan Danışmanı olarak görev yürüten Metiner, Bahçeşehir Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev aldı. Yayımlanmış 9 kitabı bulunuyor.

2000-2001 yıllarında HADEP genel başkan yardımcılığı görevinde bulunan Metin Metiner, 2011 yılında yapılan seçimlerde AK Parti Adıyaman milletvekili seçildi. 30 Aralık 2014 tarihinden itibaren Star gazetesinde yazılar kaleme almaya başladı. 2015 yılında yapılan seçimlerde AK Parti İstanbul milletvekili seçildi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Çevre Komisyonu Üyesi oldu.

Orta düzeyde İngilizce bilen Metiner, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 11:54:25. #1.15#
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