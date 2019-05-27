AK Partili Mehmet Metiner Canlı Yayında Zor Anlar Yaşadı: Ekrem İmamoğ.., Pardon CHP Adayı

AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partililerine "İmamoğlu olarak değil 'CHP adayı' diye seslenin talimatı verdiği ileri sürülmüştü. Beyaz TV'de bir programa konuk olan Mehmet Metiner, bu talimatı unutunca "İmamoğ... Pardon. CHP adayı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun adını yasakladığı iddia edilmişti.Erdoğan'ın AK Partililere "Ekrem İmamoğlu olarak değil 'CHP adayı' diye seslenin" talimatı verdiği ileri sürülmüştü.

"PARDON, CHP ADAYI"

Beyaz TV'de Yedinci Gün programına katılan Mehmet Metiner, 23 Haziran seçimlerine dair çalışmaları anlatırken "Ekrem İmamoğ... Pardon. CHP adayı" dedi.