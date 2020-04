Mehmet Kurtuluş, Netflix'in "İnto The Night" projesinde Yerli yapımların yanı sıra yurt dışında rol aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Mehmet Kurtuluş, Netflix'in "İnto The Night" projesinde yer aldı.







Netflix'in ilk Belçika yapımı orijinal dizisi "Into The Night" da rol alan Mehmet Kurtuluş, projede iş adamı Ayaz karakterini canlandırdı. 1 Mayıs'da yayına girecek olan Into The Night; yaşanan ani bir güneş felaketinin ardından Brüksel'den Batıya doğru giderek güneşten kurtulmaya çalışan bir grup yolcunun hikayesine odaklanıyor.