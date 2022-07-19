Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Karanlıkdere köyü incirli mevkiinde Mehmet Koçak idaresindeki 02 EE 388 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Mehmet Koçak yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mehmet Koçak Doğanşehir Malatya 3. Sayfa Haberler

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