Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Karanlıkdere köyü incirli mevkiinde Mehmet Koçak idaresindeki 02 EE 388 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Mehmet Koçak yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Koçak Doğanşehir Malatya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title